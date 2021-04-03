Kastamonu'da vakaların artış gösterdiği Talipler köyü karantinaya alındı - Son Dakika

Kastamonu'da vakaların artış gösterdiği Talipler köyü karantinaya alındı

Kastamonu'da merkez Talipler köyü, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği vakaların artış göstermesi üzerine Hatip köyü karantinaya alındı.

Kastamonu'da merkez Talipler köyü, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği vakaların artış göstermesi üzerine Hatip köyü karantinaya alındı. Vali Avni Çakır başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu, vakaların artış göstermesi üzerine merkeze bağlı Talipler köyünün merkezini 10 gün süreliğine karantinaya alınmasının kararlaştırdı. Karantina kararının ardından köyün giriş ve çıkışlarına izin verilmezken, gerekli tüm güvenlik ve sağlık tedbirlerinin alınmasının sağlanması istendi. - KASTAMONU

Son Dakika

Erling Haaland son kararını verdi! Yıldız futbolcu, Real Madrid'de forma giymek istiyor

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'nin oyuncuları kansere yakalanan Arif Güloğlu'na destek verdi

Kayıp olarak aranan otizmi çocuğun ırmak kenarında cansız bedeni bulundu

Markette gizlice pusu kurdu! Kadınların fotoğraflarını çekerken yakalandı

Baskın düzenlenen evden valizlere gizlenmiş 4 milyon sahte dolar çıktı

Hamileyken aşerince internetten öğrendiği 'közde börek' tarifiyle iş yeri kurdu

Peçeli dansı yüzünden işinden olan Hande Sarıoğlu, bu sefer de yeni kanalında göbek attı

Bu işi meslek haline getirmiş! 80. kez intihara kalkışan adam, belediye başkanından 2 bin lira aldı