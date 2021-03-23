Kastamonu'da vakaların arttığı köy, karantinaya alındı - Son Dakika

Kastamonu'da vakaların arttığı köy, karantinaya alındı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde korona virüs vakalarının artış gösterdiği Hamzaoğlu Köyü Çattepe Mahallesi karantinaya alındı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde korona virüs vakalarının artış gösterdiği Hamzaoğlu Köyü Çattepe Mahallesi karantinaya alındı. Taşköprü İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği, ilçeye bağlı Hamzaoğlu Köyü Çattepe Mahallesinde korona virüs vakalarının önüne geçilerek, salgının kontrol altına alınması için karantina kararı alındı. Karara göre, 22 Mart itibariyle Hamzaoğlu Köyü Çattepe Mahallesi 10 gün süreyle karantina tedbiri uygulanması kararlaştırıldı. Kararın ardından jandarma ekipleri, köye giriş ve çıkışları tutarak tedbirlerini arttırdı. - KASTAMONU

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