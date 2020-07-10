Kastamonu'da Valla Kanyonu'nda yaralanan kişi 6 saat süren çalışmayla kurtarıldı - Son Dakika

Kastamonu'da Valla Kanyonu'nda yaralanan kişi 6 saat süren çalışmayla kurtarıldı

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesindeki Valla Kanyonu'na giren ve düşerek yaralanan kişi kurtarıldı.

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesindeki Valla Kanyonu'na giren ve düşerek yaralanan kişi kurtarıldı.

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"Dünyanın en derin ikinci kanyonu" olarak gösterilen 12 kilometre uzunluğundaki Valla Kanyonu'na, kanyon geçişi yapmak amacıyla giren 5 kişiden 78 yaşındaki Baha Targün düşerek yaralandı.


Bunun üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma, 112 Acil Servis ile AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.


Kanyonun girişinden yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta olduğu belirlenen Targün'ün kurtarılması için Eskişehir'den askeri helikopter bölgeye yönlendirildi.


Bölgenin engebeli olması nedeniyle helikopterin iniş yapamaması durumunda yaralının AFAD ve UMKE ekipleri tarafından sedye ile taşınarak çıkarılması yönünde plan yapıldı.

Yaklaşık 6 saat süren kurtarma çalışmasında helikopter güçlükle bölgeye inerek, Targün'ü alıp Bartın Devlet Hastanesine götürdü.

Pınarbaşı Kaymakamı Ahmet Gökcecik, gazetecilere, 5 kişilik bir grubun izin dahilinde kanyona yürüyüş gezisi yapmak için girdiklerini söyledi.

Yürüyüş sırasında grup içinden bir kişinin düşerek başından yaralandığını belirten Gökcecik, "Uzun uğraşlar sonucunda Sayın Valimizin talimatı ile Türk Silahlı Kuvvetlerimizin helikopteri vasıtasıyla bölgeden nakledilmiştir. Şu an sağlık durumu iyidir. En kısa sürede sağlığına kavuşmasını diliyorum. Sağlık durumunun iyi olması bizleri sevindirdi. Biz de bu kurtarmanın sevincini yaşıyoruz." dedi.

Kendilerine ilk ihbarın saat 14.00 sıralarında geldiğini bildiren Gökcecik, "Vatandaşımızla sürekli iletişim halindeydik. Kendisi sağlık yardımı bilen ekip arkadaşları sayesinde kurtuldu diyebiliriz. Hastaneye sevki sağlanmış durumda." ifadesini kullandı.

Öte yandan kanyon geçişi yapan diğer 4 kişinin gece bölgede kamp kuracağı, yarın yürüyüşlerine devam edecekleri öğrenildi.

Pınarbaşı, Kastamonu, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 21:07 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kastamonu'da Valla Kanyonu'nda yaralanan kişi 6 saat süren çalışmayla kurtarıldı - Son Dakika
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