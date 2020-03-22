Kastamonu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler çerçevesinde oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu", 65 yaş ve üzerindekiler ile kronik rahatsızlığı bulunanların taleplerini karşılayacak.



Valilikten yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığının 21 Mart 2020 tarihli genelgesi uyarınca Kastamonu'da "Vefa Sosyal Destek Grubu" kurulduğu belirtildi.



Grubun, Vali Yaşar Karadeniz başkanlığında toplandığı bildirilen açıklamada, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunanların 112, 155, 156 numaraları aracılığıyla bildirecekleri ihtiyaçlarının karşılanacağı duyuruldu.

Bu çağrıların cevaplandırılması ve gerekli hizmetlerin üretilmesi için ihtiyaç duyulacak sayıda başta kolluk birimleri olmak üzere yeteri kadar kamu görevlisi/ekip ve aracın görevlendirildiği de aktarıldı.

Toplantıya, Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, Vali Yardımcıları Ünal Kılıçarslan ve Vedat Yılmaz ile ilgili kurum müdürlerinin katıldığı kaydedildi.