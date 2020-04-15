Kastamonu'da

Kastamonu'nun Cide ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında ihtiyaç sahiplerine destek amacıyla 700 kişilik Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturuldu.

Kaymakam Ali Açıkgöz öncülüğünde, 21 Mart'ta, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlıkları bulunanlara sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesi üzerine Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturulması için çalışma başlatıldı.

Çeşitli meslek grubu ile gönüllü vatandaşlardan oluşturulan ekip, köyleriyle birlikte 24 bin 700 nüfusu bulunan ilçede sokağa çıkamayanlar ile ihtiyaç sahiplerine yardım için gece gündüz çalışıyor.

Açıkgöz, gazetecilere yaptığı açıklamada, 150 din görevlisi, 91 muhtar, 180 öğretmenin yanı sıra esnaf ve gençlerden oluşan 700 kişilik ekipleri bulunduğunu söyledi.

Geniş bir coğrafyaya sahip olduklarına işaret eden Açıkgöz, "Cide ölçeğinde bir ilçe için bu rakam ilk bakışta fazla gelebilir fakat 75 köyümüz, 510 kilometre köy yol ağımız var. Köylerimizin 170 ayrı yerleşim birimi bulunuyor. O yüzden büyük bir teşkilatlanma yapmasaydık, büyük zorluk yaşayacaktık." dedi.

Kendilerinin gruba "Vefalılar" adını verdiklerini anlatan Açıkgöz, "Grubu ben koordine ediyorum. Her bir vatandaşımızın ihtiyacı bizim için çok önemli. Sayın Cumhurbaşkanımızın biz kaymakamlara bir sözü var: 'Sizler bizim o ilçedeki gören gözümüz, duyan kulağımız, hisseden kalbimiz ve konuşan dilimizsiniz.' diyor. Bu büyük mesuliyetin üstesinden gelmek, kendilerine mahcup olmamak adına bu grubu kurduk." ifadelerini kullandı.

Açıkgöz, ilk olarak sokağa çıkması kısıtlanan 65 yaş üstü vatandaşlara ulaşmak için yola çıktıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar 4 bin yardım kolisini hanelere ulaştırdık. Ayrıca Sayın Cumhurbaşkanımızın 1000 lira destek programı kapsamında da bin haneye yardım götürdük, hanelerimize 1 milyon lira dağıttık. İster 65 yaş ve üstü olsun, ister daha genç, isterse normalde işleri çok iyi olup iş yerleri kapandığı için sıkıntıya düşmüş esnafımız olsun. Bir hane bile, 'Devletimiz benim yanımda olmadı, beni yalnız bıraktı.' diyemeyecek. Çünkü buna göre planımızı yaptık. Hedefimiz 10 bin aileye yardım kolisi götürmek."