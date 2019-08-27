Kastamonu'da virajı alamayan otomobil takla attı: 2 yaralı

Kastamonu'da virajı alamayan otomobilin yoldan çıkarak takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Tosya ilçesinden Seydiler ilçesine gitmekte olan 77 yaşındaki Celal Işık idaresindeki 37 AJ 682 plakalı otomobil, Oyrak mevkisine geldiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Tarlaya yuvarlanan ve taklalar atan otomobilde sürücü Celal Işık ile araçta yolcu olarak bulunan Burhanettin Erdoğan (71) yaralandı. Yaralılar, çevre sakinleri tarafından araçtan çıkartıldı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince yaralılar, Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrası jandarma ekipleri ile itfaiye ekipleri, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Kaza hakkında inceleme başlatıldı. - KASTAMONU