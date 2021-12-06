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Kastamonu'da Vocathlon: Mesleki Girişim Maratonu düzenlendi - Son Dakika

Kastamonu'da Vocathlon: Mesleki Girişim Maratonu düzenlendi

06.12.2021 00:02
Kastamonu'da Vocathlon: Mesleki Girişim Maratonu düzenlendi

Kastamonu, Çankırı ve Sinop ile Bartın, Zonguldak ve Karabük'teki meslek lisesi öğrencilerinden oluşan 14 takımın projeleriyle yarıştığı "Vocathlon: Mesleki Girişim Maratonu" 2021 yılı programı sona erdi.

Kastamonu, Çankırı ve Sinop ile Bartın, Zonguldak ve Karabük'teki meslek lisesi öğrencilerinden oluşan 14 takımın projeleriyle yarıştığı "Vocathlon: Mesleki Girişim Maratonu" 2021 yılı programı sona erdi.

Ilgaz Dağı'ndaki bir otelde Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı, TR82 ve TR81 bölgeleri ile il milli eğitim müdürlükleri iş birliğiyle gerçekleştirilen programda, Sinop Boyabat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Parlayan Yıldızlar takımının hazırladığı "Bebek arabası otomatik fren kiti" projesi birinci oldu.

Çankırı Şehit Mehmet Ata Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Teknik Tarım takımının hazırladığı "Çok amaçlı çapa motoru" projesi ikinci olurken, üçüncülüğe ise Sinop Prof. Dr. Necmettin Erbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Beyaz Melekler takımının "Hasta Destek Sistemi (HDS)" projesi layık görüldü.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Serkan Genç, Vocathlon: Mesleki Girişim Maratonu'nun Türkiye'de meslek liselerine yönelik düzenlenen tek girişimcilik programı olduğunu söyledi.

Programı 2019 yılında Kastamonu'da pilot olarak başlattıklarını anlatan Genç, "Programda 5 tane takımımız vardı. 2020 yılında Çankırı ve Sinop illerimizin de dahil edilmesiyle 10 takım yarıştı. Bu yıl da bölgemizi genişleterek Batı Karadeniz Kalkınma Ajansımız ile Bartın, Karabük ve Zonguldak illerimizi dahil ettik. Böylece 6 ilden 14 takım yarıştı. Her takımda 5 öğrenci olmak üzere toplam 70 öğrenci ve onlarla birlikte 14 öğretmen programa katıldı. 10 mentörümüz, sürekli onlara mentorluk hizmeti sağladı." dedi.

Programın mesleki eğitimi ve girişimciliği bir araya getirdiğini ifade eden Genç, şunları söyledi:

"Vocathlon: Mesleki Girişim Maratonu, Türkiye'de ilk defa meslek liselerine yönelik düzenlenen tek girişimcilik programı. Biz önümüzdeki yıllarda bu programı ve bölgemizi genişleterek yaygınlaştırma hedefi içinde olacağız. Burada sunumlarını yapan takımlarımız arasından seçilen takımların da fikirlerini başarılı bir girişime dönüştürebilmeleri için takibini yapacağız. Yatırımcılarla buluşturup kurum ve kuruluşlardan destek alacağız."

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü Kalkınma Ajansları Koordinasyon Dairesi Başkanı Filiz Alsaç ise program sayesinde çok güzel sonuçlar elde edildiğini söyledi.

Programın, mesleki eğitimdeki gençleri, girişimcilik yolculuklarında desteklemek amacıyla başlatıldığını vurgulayan Alsaç, "Yani, mesleki eğitimde gençlerimizi desteklemek için Bakanlığımız ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde çok kıymetli çalışmalar yürüttük. Bu çalışmaların devamı olarak mesleki eğitimdeki gençlerimizin daha fazla sorgulayarak, ihtiyaçları analiz ederek ve bunlara çözüm üretmesi ile bunları ekonomik olarak hayata geçirebilmesi için çeşitli destekler sağlıyoruz. Bu yarışmamız bunun çok güzel bir örneği. Daha önce bu bölgemizde yaptığımız bu çalışmayı, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansını ekleyerek genişlettik. Diliyoruz ki bu çalışmanın örneğini, diğer bölgelerimizde önümüzdeki yıl genişleteceğiz." diye konuştu.

Kastamonu'da Vocathlon: Mesleki Girişim Maratonu düzenlendi
Kastamonu'da Vocathlon: Mesleki Girişim Maratonu düzenlendi
Kastamonu'da Vocathlon: Mesleki Girişim Maratonu düzenlendi
Kastamonu'da Vocathlon: Mesleki Girişim Maratonu düzenlendi

Zonguldak, Kastamonu, Çankırı, Sinop, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kastamonu'da Vocathlon: Mesleki Girişim Maratonu düzenlendi - Son Dakika


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