Kastamonu'da yaban hayvanı zannedip ateş ettiği köpeği vuran kişiye para cezası - Son Dakika

Kastamonu'da yaban hayvanı zannedip ateş ettiği köpeği vuran kişiye para cezası

26.12.2020 16:59
Kastamonu'da yaban hayvanı zannedip ateş ettiği köpeği vuran kişiye para cezası, System.String[]

Kastamonu'nun Abana ilçesinde bahçesine giren köpeği yaban hayvanı zannederek tüfekle yaralayan kişiye 947 lira, sahibine ise 181 lira idari para cezası uygulandı.

Kastamonu'nun Abana ilçesinde bahçesine giren köpeği yaban hayvanı zannederek tüfekle yaralayan kişiye 947 lira, sahibine ise 181 lira idari para cezası uygulandı.

Bağlık Mahallesi'nde bahçesindeki işlerle uğraşan M.S, bu sırada otların arasından ses duydu. Sesin yaban hayvanından geldiğini zannederek ateş eden M.S'nin tüfeğinden çıkan saçmalardan biri komşusuna ait olduğu öğrenilen köpeğe isabet etti.

Yaralanan köpek, sahibince veterinere götürülerek tedavi edildi.

Şikayet üzerine Abana Emniyet Amirliği ekibince gözaltına alınan M.S, ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe serbest bırakıldı.

Olayda kullanılan tüfeğe el konulurken, M.S'ye Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında 947 lira, köpeğin başıboş gezmesine izin veren sahibine ise 181 lira idari para cezası kesildi.

Bağlık mahallesi, Para Cezası, Kastamonu, Abana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kastamonu'da yaban hayvanı zannedip ateş ettiği köpeği vuran kişiye para cezası - Son Dakika


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