Kastamonu'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı - Son Dakika
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Kastamonu'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

02.03.2022 15:10
Kastamonu'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Kastamonu'nun Daday ilçesinde etkili olan kar yağışı sebebiyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayatı için doğaya yem bırakıldı.

Kastamonu'nun Daday ilçesinde etkili olan kar yağışı sebebiyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayatı için doğaya yem bırakıldı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrasında yiyecek bulmakta zorluk çeken yaban hayvanları ve sokak hayvanları için yemleme çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda, Tosya Orman İşletme Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Kastamonu İl Şube Müdürlüğü ekiplerince yaban hayatı için Tosya kırsalında ormanlık alana yem bırakıldı. - KASTAMONU

Kastamonu'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
Kastamonu'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
Kastamonu'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
Kastamonu'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
Kastamonu'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

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KASTAMONU - Kar yağışı etkili oluyor KASTAMONU - Kar yağışı etkili oluyor

Sokak Hayvanları, Kastamonu, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kastamonu'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kastamonu'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı - Son Dakika
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