KASTAMONU - Bahar Şenliği'nde yabancı uyruklu öğrenciler kültürlerini tanıttı - Son Dakika
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KASTAMONU - Bahar Şenliği'nde yabancı uyruklu öğrenciler kültürlerini tanıttı

08.06.2022 17:39

Kastamonu Üniversitesi Bahar Şenliği kapsamında yaklaşık 50 ülkeden öğrencilerin katılımıyla gösteri yapıldı.

Kastamonu Üniversitesi Bahar Şenliği kapsamında yaklaşık 50 ülkeden öğrencilerin katılımıyla gösteri yapıldı.

Ay Yıldız Spor ve Yaşam Merkezi'nde üniversitede eğitim gören yabancı uyruklu öğrenciler, dans gösterileri sundu. Şarkı ve şiirlerin okunduğu programda öğrenciler kendi kültürlerini tanıtan yemekleri sergiledi.

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, gazetecilere, Bahar Şenliği'ni 50'ye yakın ülkeden öğrencinin katılımıyla düzenlenen Kültür Günü etkinliğiyle başlattıklarını söyledi.

Programda emeği geçenlere teşekkür eden Topal, "Öğrencilerimiz kendi ülkelerinin kültürlerini, kendi ülkelerinin güzelliklerini bize yansıtabilmek için çok ciddi çaba gösterdi. Öğrencilerimizin hazırladıkları mutfaktan birtakım yemekler tattık." dedi.

Bahar Şenliği'nin spor gösterileri ve konserler ile devam edeceğini anlatan Topal, "Cuma günü mezuniyet törenini yapmış olacağız. İki yıl ara verdiğimiz faaliyetleri yeniden başlatmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu mutluluğu öğrencilerimizin yüzünde görmek bizi ayrıca mutlu kılmakta." ifadelerini kullandı.

KASTAMONU - Bahar Şenliği'nde yabancı uyruklu öğrenciler kültürlerini tanıttı
KASTAMONU - Bahar Şenliği'nde yabancı uyruklu öğrenciler kültürlerini tanıttı
KASTAMONU - Bahar Şenliği'nde yabancı uyruklu öğrenciler kültürlerini tanıttı
KASTAMONU - Bahar Şenliği'nde yabancı uyruklu öğrenciler kültürlerini tanıttı

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel KASTAMONU - Bahar Şenliği'nde yabancı uyruklu öğrenciler kültürlerini tanıttı - Son Dakika

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