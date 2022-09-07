Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'nun merkez ilçesinde silahla birden fazla kişi ile birlikte konutta geceleyin yağma suçundan 19 yıl 23 ay hapis cezasıyla aranan F.P. isimli şahıs, Kastamonu İI Jandarma Komutanlığı Jandarma Timi ( JASAT ) dedektifleri tarafından Kastamonu il merkezinde gerçekleştirilen operasyonla yakalandı.

Kaynak: İHA

Kastamonu, Jandarma, JASAT, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › 19 yıl 23 ay hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı - Son Dakika

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