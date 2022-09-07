19 yıl 23 ay hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

19 yıl 23 ay hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

07.09.2022 16:31
19 yıl 23 ay hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

Kastamonu'da yağma suçundan 19 yıl 23 ay hapis cezasıyla aranan şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı.

Kastamonu'da yağma suçundan 19 yıl 23 ay hapis cezasıyla aranan şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'nun merkez ilçesinde silahla birden fazla kişi ile birlikte konutta geceleyin yağma suçundan 19 yıl 23 ay hapis cezasıyla aranan F.P. isimli şahıs, Kastamonu İI Jandarma Komutanlığı Jandarma Timi (JASAT) dedektifleri tarafından Kastamonu il merkezinde gerçekleştirilen operasyonla yakalandı.

JASAT tarafından yapılan operasyonla yakalanan F.P., karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şahıs tutuklandı. - KASTAMONU

YORUMLAR
500
Kastamonu'da yağma suçundan aranan hükümlü yakalandı Kastamonu'da yağma suçundan aranan hükümlü yakalandı
Kaynak: İHA

Kastamonu, Jandarma, JASAT, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 19 yıl 23 ay hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:14 Putin, Batı'nın tavan fiyat uygulamasına meydan okudu: Çıkarlarımıza aykırı davranırlarsa hiçbir şey göndermeyiz
16:12 Transfer bombalarını patlatan Galatasaray'da imza sırası James Rodriguez'e geldi
15:49 Anayasayı kabul ettiremeyen Şili Devlet Başkanı'na küçük Süpermen'den destek
15:38 İstifa edeceğini duyuran Çeçen lider Kadirov kararından vazgeçti: Satanistlerle savaşmak için görevime devam edeceğim
15:27 Dövme yaptırmaya gelen bir kişi önce dövülüp ardından bıçaklandı! Yaralının sigara paketini verdiği bir kişiyse olay yerinden kaçtı
15:24 Mehmet Ali Erbil'in iktidarı öven sözleri kızı Yasmin Erbil'i kızdırdı: Ben bu halini özledim
15:15 CHP'li Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verilebilir" sözleri sonrası Faik Öztrak da açıklama yaptı: Buna 6'lı masa karar verecektir
15:03 Sassoulo zam yaptı, Aslan paraya takıldı! Galatasaray Kaan Ayhan transferinden vazgeçti
14:52 Sultanbeyli'de bir mağaza açılışa özel indirim yapınca izdiham yaşandı! Polis kepenkleri kapattırdı
14:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batı'ya çıkıştı: Rusya hafife alınacak bir ülke değil, yanlış yapıyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2022 16:44:45. #1.13#
SON DAKİKA: 19 yıl 23 ay hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement