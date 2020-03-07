Kastamonu'da yakalanan 6 firari hükümlü ve şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kastamonu'da yakalanan 6 firari hükümlü ve şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Kastamonu'da yakalanan 6 firari hükümlü ve şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Kastamonu'da aranan kişilere yönelik operasyonda yakalanan 6 firari hükümlü ve şüpheli tutuklandı.

Kastamonu'da yakalanan 6 firari hükümlü ve şüpheli tutuklandı, System.String[]

Kastamonu'da aranan kişilere yönelik operasyonda yakalanan 6 firari hükümlü ve şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kastamonu Emniyet Müdürlüğünce aranan kişilere yönelik 29 ekip ve 86 personelle eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü ile yağma suçundan 5 yıl kesinleşmiş cezası bulunan hükümlü olmak üzere çeşitli suçlardan aranan 13 kişi yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen kişilerden 6'sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kastamonu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 11:02 Kaynak: AA
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