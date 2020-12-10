KASTAMONU - Yaklaşık bin hektar ormanın yandığı bölge eski haline getirilecek - Son Dakika

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bin hektar civarında ormanın küle döndüğü yangın bölgesinde rehabilitasyon çalışması başlatıldı.

Taşköprü ilçesine bağlı Derekaraağaç köyü Dumanlı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda eylül ayında çıkan ve 2 günde söndürülebilen yangında yaklaşık bin hektar alan zarar gördü.

Bölgenin tekrar eski haline kavuşturulması için Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda bölgede ne kadar ağaç yandığını belirlemeye yönelik çalışma gerçekleştiriliyor. Yanan ağaç miktarının belirlenmesinin ardından ihaleye çıkılacak. İhaleyi alan firma yanan ve zarar gören ağaçları kesip alandan çıkaracak.

Daha sonra toprağın işlenip fidan dikimine uygun hale getirilmesinin ardından geleceğin ağaçları toprakla buluşturulacak.

Taşköprü Orman İşletme Müdürlüğü Çiftlik İşletme Şefi Erdi Sefa Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede yaraların sarılması ve alanın rehabilite edilerek tekrar eski haline dönmesi için seferber olduklarını söyledi.

Yürütülen çalışma hakkında bilgi veren Şahin, "Yangında önce kaç ağacın yandığını belirliyoruz. Ardından verim yüzdesini tespit etmek için deneme ağacı alıyoruz. Bu örneklemden alanda ne kadar işe yarayacak odun çıkacağını tespit ediyoruz. Bunu belirledikten sonra nakil işlemi için ihaleye çıkılacak." dedi.

Alanı bir an önce tekrar yeşertmek için ellerinden geleni yaptıklarını vurgulayan Şahin, "Yanan ağaçların kaldırılmasının ardından toprak tekrar işlenecek. Ardından fidanları dikip burayı eski haline dönüştüreceğiz." ifadesini kullandı.

Arslanlı Köyü Orman Kooperatifi Başkanı Fevzi Kara ise yangının ardından işletmeyle birlikte ağaçlarda damga çalışması başlattıklarını anlattı.

Kara, "Burada köyümüzün, ilçemizin ciğerleri yandı. Çok büyük yangındı. Çok büyük cefa çekiyoruz. Devletimiz yanan ağaçları kaldırıp yeniden bölgeyi yeşillendirmek için hızlı şekilde çalışmalara başladı. Biz de bu çalışmaya dahil olduk. İnşallah kısa süre sonra buralar tekrar yeşerip eski haline dönecek." diye konuştu.