Kastamonu'da yanan evin enkazında 89 yaşındaki adamın cesedi bulundu

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde iki evin kullanılamaz hale geldiği yangında enkaz altında kalan 89 yaşındaki yaşlı adamın cesedine ulaşıldı.

Gökomuz köyünde yalnız yaşayan Tahir Sakızcı'ya (89) ait ahşap evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, bitişikteki boş olan ahşap eve sıçradı.



Tosya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler ile vatandaşların müdahale ettiği yangında iki ev kullanılamaz hale geldi.

Kaymakam Deniz Pişkin, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının sobadan kaynaklanmış olabileceğini düşündüklerini belirterek, "Yangın sonucunda bir vatandaşımız hayatını kaybetti. 89 yaşındaki vatandaşımız o sırada evde yalnızmış. Şu anda yangın kontrol altına alındı ama yangın enkazının altında kalan cesede ulaşma çalışmaları devam ediyor. Ölen vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Köylülerimize ve vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." diye konuştu.

Kaymakam Pişkin, vatandaşların mağduriyetini, devletin imkanları ölçüsünde giderme gayretinde olacaklarını sözlerine ekledi.

Yangının kontrol altına alınmasının ardından yapılan arama çalışmalarında Sakızcı'nın cesedine ulaşıldı. Ceset, Tosya Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Köy muhtarı Cevat Yaman da sabah saatlerinde çıkan yangını itfaiye ekiplerine haber verdiklerini ancak Sakızcı'yı kurtaramadıklarını belirtti.

Öte yandan, yangını soğutma çalışmalarının tamamlandığı kaydedildi.