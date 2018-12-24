Son Dakika Haberleri: Kastamonu'da Yangın

Kastamonu'da Yangın

2 saat önce

Kastamonu'da çıkan yangında tarihi konak zarar gördü.

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Kastamonu'da çıkan yangında tarihi konak zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, Candaroğulları Mahallesi Eligüzel Çiftliği'nde bulunan Ekrem Esen'e ait kullanılmayan iki katlı tarihi konağın 2. katında henüz öğrenilemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Kastamonu Belediyesi itfaiye ekibi yangına müdahale etti. Kısa sürede söndürülen yangın nedeniyle konakta maddi hasar oluştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 12:56 Kaynak: AA

Kastamonu, Güncel
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