Son Dakika Haberleri: Kastamonu'da Yangın

Kastamonu'da Yangın

1 saat önce

Kastamonu'nun Abana ilçesinde çıkan yangın sonucu zarar gören evde yaşayan kadından haber alınamıyor.

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Kastamonu'nun Abana ilçesinde çıkan yangın sonucu zarar gören evde yaşayan kadından haber alınamıyor.

İlçeye bağlı Denizbükü köyünde Ayişe Çölmek'in (91) yalnız yaşadığı ahşap evde gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden köy sakinleri, durumu itfaiyeye bildirdi.

Abana, Bozkurt, Çatalzeytin belediyeleri itfaiye ekipleri ile Bozkurt Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözlerle yangına müdahale edildi.

Söndürülen yangın sonucu ev, kullanılamaz hale geldi.

İtfaiye ve köy sakinleri tarafından tamamen yıkılan evde Çölmez'i arama çalışmaları devam ediyor.

Bozkurt Kaymakamı ve Abana Kaymakam Vekili Barbaros Akbulak da köye gelerek, yetkililerden yangın hakkında bilgi aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 09:24 Kaynak: AA

Ayişe, Abana, Kastamonu, Güncel
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