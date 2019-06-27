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Kastamonu'da yangın

1 saat önce

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde çıkan yangında 2 ev ile 2 samanlık kullanılamaz hale geldi.

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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde çıkan yangında 2 ev ile 2 samanlık kullanılamaz hale geldi.

Kayaönü köyünde Ali Çamcı'ya ait ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın, bitişiğinde bulunan Ahmet Çamcı'ya ait eve de sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine gelen Tosya Belediyesi ve Tosya Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, yangına müdahale etti. Yaklaşık 6 saatlik çalışmanın ardından yangın söndürüldü.
Yangında 2 ev ile 2 samanlık kullanılamaz hale geldi.
Sahiplerinin İstanbul'da yaşaması nedeniyle yangın esnasında evlerin boş olduğu öğrenildi.
Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, İlçe Emniyet Müdürü Cenk Demir, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Özgün Yapağı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Sıtkı Murat Demirci, köye giderek incelemede bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 10:16 Kaynak: AA
Tosya, Kastamonu, Güncel
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