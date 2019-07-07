Son Dakika Haberleri: Kastamonu'da yangın
Son Dakika Güncel Haber

Kastamonu'da yangın

1 saat önce

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde çıkan yangın 4 evde maddi hasara neden oldu.

Kastamonu'da yangın, System.String[]
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde çıkan yangın 4 evde maddi hasara neden oldu.
İlçeye bağlı Kabalar köyünde Cemal Gökkaya'ya ait ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, bitişikteki 3 eve daha sıçradı.
Yangına Taşköprü ve Kastamonu'dan itfaiye ekipleri ile Taşköprü Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler müdahale etti.
Yangında dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı, 4 ev kullanılamaz hale geldi.
Kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları sürüyor.
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 04:29 Kaynak: AA
Kastamonu, Taşköprü, Gökkaya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bahçesinde baktığı kedilerin sesine uyanıp yanmaktan kurtuldu İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan İBB'deki borç iddiasına yanıt! Ekrem İmamoğlu: CHP'nin tüm üyelerinden bir isteğim var AK Partili vekil, pazarın iş günü, cumanın tatil olmasını istiyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.7.2019 17:56:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kastamonu'da yangın
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]