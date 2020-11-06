Kastamonu'da yangın çıkan 2 katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Kastamonu'nun Araç ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ahşap ev zarar gördü.
Yukarı Ilıpınar köyünde Fevzi Alptekin'e ait 2 katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Araç Belediyesi İtfaiye ekipleri ve Samatlar Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözlerle yangına müdahale edildi.
Yangında ev tamamen yandı.
Müdahale sırasında Araç Belediyesi itfaiye eri, üzerine baca tuğlalarının düşmesi nedeniyle yaralandı.
Ambulansla Araç Devlet Hastanesine kaldırılan itfaiye eri tedavi altına alındı.
- Kaynak: AA
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