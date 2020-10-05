Kastamonu'da yangında 2 hektar ormanlık alan zarar gördü - Son Dakika

Kastamonu'da çıkan yangında 2 hektar orman arazisi ve bir samanlık yandı.

Devrekani ilçesine bağlı Pınarözü köyü ormanlık alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Köylülerin ihbarı üzerine, Devrekani Belediyesi ile Orman İşletmeye bağlı ekipler yangına müdahale etti. Yangın söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek verdi.

Söndürülen yangında 2 hektar ormanlık alan ve kullanılmayan bir samanlık zarar gördü.