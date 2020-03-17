Kastamonu'da yangında bir kişi yaralandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kastamonu'da yangında bir kişi yaralandı - Son Dakika

Kastamonu'da yangında bir kişi yaralandı

6 saat önce

Kastamonu'nun Daday ilçesinde bir evde henüz belirlenemeyen nedenden dolayı çıkan yangında bir kişi yaralandı.

Kastamonu'da yangında bir kişi yaralandı, System.String[]

Kastamonu'nun Daday ilçesinde bir evde henüz belirlenemeyen nedenden dolayı çıkan yangında bir kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Daday'da Merkez Mahallesindeki evinde tek başına yaşayan Murat Yıldız'a (50) ait evde yangın çıktı. Yangına kendi imkanları ile müdahale etmek isteyen Yıldız, alevlerin arasında kalarak, vücudunun çeşitli yerlerinde yanık meydana geldi. Yangın yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürülen evde maddi hasar meydana geldi. Yangında vücudunda yanıklar oluşan Murat Yıldız ise, Daday Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Kastamonu Devlet Hastanesine sevk edildi. Yangın sonrasında emniyet güçleri, çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. - KASTAMONU

Murat Yıldız, Kastamonu, Daday, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 01:06 Kaynak: İHA
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