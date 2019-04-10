Kastamonu'da Yangında İki Ev Kullanılamaz Hale Geldi
2 saat önce
Kastamonu'nun Araç ilçesinde henüz nedeni belirlenemeyen yangında iki ahşap ev ile bir ahır kullanılamaz hale geldi.
Kastamonu
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 01:56 Kaynak: İHA
'nun Araç
ilçesinde henüz nedeni belirlenemeyen yangında iki ahşap ev ile bir ahır kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre Araç ilçesine bağlı Kovanlı köyü Kışla mahallesinde Satılmış Tanyel'e ait iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın Abdullah Adaoğlu'na ait 2 katlı ev ile Satılmış Tanyel'e ait ahıra da sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese giden Araç Belediyesi ile Çankırı
'nın Bayramören
ve Kurşunlu
Belediyelerine ait itfaiye ekipleri, Araç Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözlerle yangına müdahale edildi. Güçlükle kontrol altına alınabilen yangında Satılmış Tanyel ile Abdullah Adaoğlu'na ait evler ile bir ahır, tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme devam ediyor. - KASTAMONU
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