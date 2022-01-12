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Kastamonu'da yapı market çalışanları firma sahibine sürpriz klip hazırladı - Son Dakika

Kastamonu'da yapı market çalışanları firma sahibine sürpriz klip hazırladı

12.01.2022 13:54
Kastamonu'da yapı market çalışanları firma sahibine sürpriz klip hazırladı

Kastamonu'daki bir yapı marketin çalışanları, firma sahibine sürpriz yaparak video klip hazırladı, firma da klibi sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Kastamonu'daki bir yapı marketin çalışanları, firma sahibine sürpriz yaparak video klip hazırladı, firma da klibi sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Kentte 2003 yılından itibaren faaliyet gösteren firmanın sahibi Bülent Eynihan, AA muhabirine, 103 çalışanları bulunduğunu söyledi.

Çalışanların güzel bir klip hazırlayarak kendisine sürpriz yaptıklarını anlatan Eynihan, "Benim bilgim yoktu, sonradan gördüm. Bu ilk değil, daha önce de buna benzer klipler vardı ama bu klip efsane olmuş. Klipte 97 arkadaşımız oynadı. İçten, samimi şekilde oynamışlar. Biz çalışanlarımızla güzel bir aileyiz. Hepsini tebrik ediyorum." dedi.

Firmanın reklam ve tanıtım bölümü sorumlusu Mücahit Topkaraoğlu ise ilk klibi yaklaşık 40 kişi ile 2019 yılında çektiklerini belirtti.

Son klibin yaklaşık 1 aylık sürede tamamlandığını dile getiren Topkaraoğlu, "Bu klibe ciddi emek harcadık. Güzel bir etkileşim alıyor, sosyal medyada rağbet görüyoruz. Çekmekteki amacımız, iç motivasyonumuzu ve aidiyet duygusunu göstermekti." diye konuştu.

Firmada 9 yıldır çalışan Selman Yılmaz da Eynihan'a bir sürpriz yapmak istediklerini, bu amaçla klibin ortaya çıktığına işaret ederek, "Bülent beyin şirkette çalışan herkesin hayatında önemli dokunuşları vardır. Hepimiz için bir abi, bir baba konumundadır. Ortaya güzel bir görüntü çıktı. Birçok kişiye ulaştı. Klip bizim yapımızı, şirket içi ilişkilerimizi, her şeyi fazlasıyla betimliyor. Eğlenceli bir klip çıktı ortaya." ifadelerini kullandı.

Kastamonu'da yapı market çalışanları firma sahibine sürpriz klip hazırladı
Kastamonu'da yapı market çalışanları firma sahibine sürpriz klip hazırladı
Kastamonu'da yapı market çalışanları firma sahibine sürpriz klip hazırladı
Kastamonu'da yapı market çalışanları firma sahibine sürpriz klip hazırladı

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Kastamonu, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Kastamonu'da yapı market çalışanları firma sahibine sürpriz klip hazırladı - Son Dakika
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