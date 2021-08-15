Kastamonu'da Yaralar Hızla Sarılıyor - Son Dakika
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Kastamonu'da Yaralar Hızla Sarılıyor

Kastamonu'da Yaralar Hızla Sarılıyor

15.08.2021 19:32

Vali Dr. Ozan Balcı, sel sonrası mücadele ve yapılacak işlerin koordinasyonunda bulunmak üzere Kastamonu Azdavay'a görevlendirildi.

Vali Dr. Ozan Balcı, sel sonrası mücadele ve yapılacak işlerin koordinasyonunda bulunmak üzere Kastamonu Azdavay'a görevlendirildi. Vali Dr. Ozan başkanlığında İl Özel İdaresi ile Çevre Müdürlüğü ekiplerimiz sel sularının etkilerini silmek için seferberlik anlayışıyla çalışıyorlar.

Vali Dr. Ozan Balcı başkanlığında ekiplerimiz, sahada hızla tespit ettikleri eksiklere karşı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Zarar gören yerlerin eski haline getirilmesi için Devletimiz, tüm imkan ve kabiliyetleriyle vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak için çalışıyor.

Vali Dr. Ozan Balcı, "Afet bölgesinde eksikler tespit edilerek yaralarının sarılması için mücadelemiz elbirliğiyle devam ediyor. Selden zarar gören Kastamonu, Sinop ve Bartın'daki tüm vatandaşlarımıza ve Ülkemize geçmiş olsun. Allah tüm felaketlerden Ülkemizi korusun. " dedi.

İncelemelerinde Vali Dr. Ozan Balcı'ya, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Gökçe, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ali Yılmaz'da katıldı.

Kaynak: Habermetre
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Kastamonu, Balcı, Sel, Toplum, Son Dakika

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