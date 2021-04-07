Kastamonu'da yaralı bulunduktan sonra tedavi edilen 2 kızıl şahin doğaya bırakıldı - Son Dakika

Kastamonu'da tedavisi tamamlanan 2 kızıl şahin doğaya salındı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, DKMP Genel Müdürü İsmail Üzmez ile Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey Ilgaz Dağı Milli Parkı'nda incelemelerde bulundu.

Üzmez, milli parkta yapılan çalışmalar, yatırımlar ve projeler hakkında bilgi aldı.

İncelemenin ardından, yaralı halde bulunduktan sonra Kastamonu Şube Müdürlüğünce tedavisinin ardından sağlığına kavuşan 2 kızıl şahin, Üzmez ve Karacabey tarafından doğaya salındı.