Kastamonu'da yaralı halde bulunan vaşak tedavi altına alındı - Son Dakika
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Kastamonu'da yaralı halde bulunan vaşak tedavi altına alındı

08.03.2022 19:31
Kastamonu'da yaralı halde bulunan vaşak tedavi altına alındı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yaralı halde bulunan vaşak, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10. Bölge Müdürlüğünce tedavi edilecek.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yaralı halde bulunan vaşak, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10. Bölge Müdürlüğünce tedavi edilecek.

Çifter köyü mevkisinde vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan vaşak, Tosya DKMP Şefliğine teslim edildi. Ardından Kastamonu Şube Müdürlüğüne getirilen vaşak, veteriner hekimce tedavi edildi.

Vaşağın ilk muayenesinde, vücudunda herhangi bir yara veya kırık bulunmadığı, enfeksiyon sebebiyle hastalandığı tespit edildi.

Vaşak, tedavi ve rehabilitasyon sürecinin tamamlanması için Kastamonu Şube Müdürlüğünce Sinop Sarıkum Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine nakledildi.

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Doğa Koruma ve Milli Parklar, Veteriner, Kastamonu, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kastamonu'da yaralı halde bulunan vaşak tedavi altına alındı - Son Dakika


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