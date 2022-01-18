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KASTAMONU - Yaralıgöz Geçidi'nde kar yağışı ve tipi etkili oluyor - Son Dakika

KASTAMONU - Yaralıgöz Geçidi'nde kar yağışı ve tipi etkili oluyor

18.01.2022 21:09

Kastamonu'da bin 450 rakımlı Yaralıgöz Geçidi'nde kar yağışı ve tipi etkili oluyor.

Kastamonu'da bin 450 rakımlı Yaralıgöz Geçidi'nde kar yağışı ve tipi etkili oluyor.

Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerini il merkezine bağlayan kara yolu güzergahının yüksek rakımlı noktaları beyaz örtüyle kaplandı. Yer yer tipi şeklinde devam eden kar yağışı nedeniyle görüş mesafesi düştü, ulaşım yavaşladı.

Isırganlık, Esentepe ve Yaralıgöz Geçidi'ne doğru yoğunlaşan kar yağışı nedeniyle ilerlemekte güçlük çeken sürücülerin yardımına Karayolları 152. Şube Şefliği'ne bağlı Isırganlık Bakımevi ekipleri ile diğer sürücüler yetişti.

Kara yolunu kullanan ve kar nedeniyle ilerleyemeyen ağır tonajlı araçlar ise yol üzerinde güvenli noktalara park etmek zorunda kaldı.

Güzergahta kar kalınlığı yer yer bir metreye ulaştı.

Karla mücadele çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, sürücüleri dikkatli ve tedbirli olmaları noktasında uyardı.

KASTAMONU - Yaralıgöz Geçidi'nde kar yağışı ve tipi etkili oluyor
KASTAMONU - Yaralıgöz Geçidi'nde kar yağışı ve tipi etkili oluyor
KASTAMONU - Yaralıgöz Geçidi'nde kar yağışı ve tipi etkili oluyor
KASTAMONU - Yaralıgöz Geçidi'nde kar yağışı ve tipi etkili oluyor
KASTAMONU - Yaralıgöz Geçidi'nde kar yağışı ve tipi etkili oluyor
KASTAMONU - Yaralıgöz Geçidi'nde kar yağışı ve tipi etkili oluyor
KASTAMONU - Yaralıgöz Geçidi'nde kar yağışı ve tipi etkili oluyor
KASTAMONU - Yaralıgöz Geçidi'nde kar yağışı ve tipi etkili oluyor

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Çatalzeytin, Kastamonu, Bozkurt, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KASTAMONU - Yaralıgöz Geçidi'nde kar yağışı ve tipi etkili oluyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: KASTAMONU - Yaralıgöz Geçidi'nde kar yağışı ve tipi etkili oluyor - Son Dakika
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