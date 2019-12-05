Son Dakika Haberleri: Kastamonu'da yargılanan FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası
Son Dakika Güncel Kastamonu'da yargılanan FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası - Son Dakika

Kastamonu'da yargılanan FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası

6 saat önce

Kastamonu'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Kastamonu'da yargılanan FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası, System.String[]

Kastamonu'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz yargılanan Hatice B. katıldı.

Hatice B, duruşmadaki savunmasında, tanık beyanlarında geçen sohbetlere katıldığına yönelik ifadeleri kabul etmediğini söyledi.

Suçsuz olduğunu öne süren Hatice B, beraat talebinde bulundu.


Mahkeme heyeti, Hatice B'yi "silahlı terör örgütü üyesi olduğu" iddiasıyla 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

Hatice Çarpar, Kastamonu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 04:44 Kaynak: AA
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