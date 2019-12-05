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Kastamonu'da yargılanan FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası
6 saat önce
Kastamonu'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 04:44 Kaynak: AA
Kastamonu'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz yargılanan Hatice B. katıldı.
Hatice B, duruşmadaki savunmasında, tanık beyanlarında geçen sohbetlere katıldığına yönelik ifadeleri kabul etmediğini söyledi.
Suçsuz olduğunu öne süren Hatice B, beraat talebinde bulundu.
Mahkeme heyeti, Hatice B'yi "silahlı terör örgütü üyesi olduğu" iddiasıyla 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.
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