Kastamonu'da yasağa uymayan 65 yaş üstü 3 kişiye 9 bin 450 lira ceza - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kastamonu'da yasağa uymayan 65 yaş üstü 3 kişiye 9 bin 450 lira ceza - Son Dakika

Kastamonu'da yasağa uymayan 65 yaş üstü 3 kişiye 9 bin 450 lira ceza

6 saat önce

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde sokağa çıkma yasağına uymayan 65 yaş ve üzeri 3 kişiye toplam 9 bin 450 lira idari para cezası uygulandı.

Kastamonu'da yasağa uymayan 65 yaş üstü 3 kişiye 9 bin 450 lira ceza, System.String[]

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde sokağa çıkma yasağına uymayan 65 yaş ve üzeri 3 kişiye toplam 9 bin 450 lira idari para cezası uygulandı.

İçişleri Bakanlığı'nın korona virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzerindeki vatandaşların sokağa çıkmasını yasaklamasının ardından polis ve jandarma, sokağa çıkan yaşlıları uyardı. Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde denetim yapan polis ekipleri, isimleri açıklanmayan 3 kişiye Kabahatler Kanunu kapsamında kişi başı 3 bin 150 lira idari para cezası kesti.

Çatalzeytin İlçe Emniyet Amirliği tarafından yapılan açıklamada, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan dışarı çıkma yasağına uymayan vatandaşlara cezai işlem uygulanmaya devam edileceği bildirildi.

65 yaş ve üstü kişilerin ihtiyaç duymaları halinde 155 ihbar hattını arayarak temel ihtiyaç ürünlerini tedarik edebileceklerine işaret edilen açıklamada, "Çatalzeytin köylerinde oturanlar; köy muhtarlarını, cami imam-hatiplerini ve 156 ihbar hattını aramaları halinde temel ihtiyaç ürünleri tedarik edebilecek. Yetkililerle irtibata geçilmeden sokağa çıkılmaması gerekiyor" denildi. - KASTAMONU

Çatalzeytin, Kastamonu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 11:38 Kaynak: İHA

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