Kastamonu'da yasağı dinlemeyen kumar tutkunlarına 63 bin lira ceza - Son Dakika

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Kastamonu'da yasağı dinlemeyen kumar tutkunlarına 63 bin lira ceza
6 saat önce
Kastamonu polis ve jandarma ekiplerince bir ofis ve kıraathaneye düzenlenen operasyonlarda, korona virüs yasaklarına uymayarak kumar oynandığı tespit edilen şahıslara toplamda 63 bin TL para cezası uyguladı.
Kastamonu polis ve jandarma ekiplerince bir ofis ve kıraathaneye düzenlenen operasyonlarda, korona virüs yasaklarına uymayarak kumar oynandığı tespit edilen şahıslara toplamda 63 bin TL para cezası uyguladı.
Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, kumar oynandığına dair alınan ihbar üzerine bir ofise baskın düzenledi. Yapılan baskında korona virüs yasaklarına uymayarak ofis içinde kumar oynayarak kapalı alanda sigara içen 13 şahıs suç üstü yakalandı. Şahısların yapılan üst aramasında A.K. isimli şahsın üzerinden ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait şarjöre basılı 3 adet fişek ele geçildi. S.Ü isimli şahsın ise "Polise karşı görevini yaptırmamak için direnme" suçundan 6 ay 7 gün kesinleşmiş cezası olduğu belirlendi. Kastamonu Belediyesi zabıta ekiplerince ofis mühürlenirken korona virüs yasaklara aykırı hareket eden 13 kişiye toplamda 40 bin 950 TL idari para cezası uygulandı.
Denetimler kapsamında Cide ilçesinde virüs yasaklarına aykırı olarak gizli bir şekilde çalıştırıldığı ihbar edilen kıraathaneye İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince baskın düzenledi. Cide'ye bağlı Baltacı köyünde yapılan baskında kıraathanede oyun oynayan şahıslara toplamda 22 bin 50 TL idari para cezası kesildi. - KASTAMONU
Haber Yayın Tarihi: 15.04.2020 12:47 Kaynak: İHA
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