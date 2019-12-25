Kastamonu'da yasak olan "tırıvırı" ile avlanan 4 kişi yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kastamonu'da yasak olan 'tırıvırı' ile avlanan 4 kişi yakalandı - Son Dakika

Kastamonu'da yasak olan "tırıvırı" ile avlanan 4 kişi yakalandı

6 saat önce

Kastamonu'nun Araç ilçesinde yasaklanan malzeme ve yasak usullerle avcılık yapan 4 kişi yakalandı, 132 balığa el konuldu.

Kastamonu'da yasak olan

Kastamonu'nun Araç ilçesinde yasaklanan malzeme ve yasak usullerle avcılık yapan 4 kişi yakalandı, 132 balığa el konuldu.


Edinilen bilgiye göre, Araç ilçesi Alakaya köyündeki Akçay Çayında yasak usulle balık avlandığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı. Yapılan kontrollerde, "tırıvırı" adı verilen 5 ağ ele geçirildi. Amatör amaçlı su ürünleri avcılığının düzenlenmesi hakkındaki tebliğe aykırı şekilde avlandığı belirlenen 132 balığa da el konuldu. Balıklardan canlı olanları yeniden suya bırakıldı. Yakalanan 3 kişi hakkında, "Su Ürünleri Kanunu'na muhalefet" iddiasıyla yasal işlem yapıldı.


Jandarma ekipleri, Seydiler ilçesi İncesu köyü İmamoğlu Mahallesi'nde de projektörle kaçak avcılık yapan kişiye yasal işlem uyguladı, tüfek ile projektöre el konuldu. - KASTAMONU

Kastamonu, Jandarma, Akçay, Araç, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 05:59 Kaynak: İHA
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