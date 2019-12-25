Kastamonu'da yasak usulle avlanan 4 kişi yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kastamonu'da yasak usulle avlanan 4 kişi yakalandı - Son Dakika

Kastamonu'da yasak usulle avlanan 4 kişi yakalandı

6 saat önce

Kastamonu'da yasaklanan malzeme ve yasak usullerle avcılık yapan 4 kişi yakalandı.

Kastamonu'da yasak usulle avlanan 4 kişi yakalandı, System.String[]

Kastamonu'da yasaklanan malzeme ve yasak usullerle avcılık yapan 4 kişi yakalandı.

Araç ilçesi Alakaya köyündeki Akçay Çayı'nda yasak usulle balık avlandığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Yapılan kontrollerde, "tırıvırı" adı verilen 5 ağ ele geçirildi.

Amatör amaçlı su ürünleri avcılığının düzenlenmesi hakkındaki tebliğe aykırı şekilde avlandığı belirlenen 132 balığa el konuldu. Balıklardan canlı olanları yeniden suya bırakıldı.

Yakalanan 3 kişi hakkında, "Su Ürünleri Kanunu'na muhalefet" iddiasıyla yasal işlem yapıldı.

Jandarma ekipleri, Seydiler ilçesi İncesu köyü İmamoğlu Mahallesi'nde de projektörle kaçak avcılık yapan kişiye yasal işlem uyguladı, tüfek ile projektöre el konuldu.

Kastamonu, Jandarma, Akçay, Araç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 11:54 Kaynak: AA
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