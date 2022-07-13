Kastamonu'da yaşanan selde kaybolan Recep'in cansız bedeni Sinop'ta bulundu! Hacda olan ailesine acı haber verildi - Son Dakika
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Kastamonu'da yaşanan selde kaybolan Recep'in cansız bedeni Sinop'ta bulundu! Hacda olan ailesine acı haber verildi

13.07.2022 15:06
Kastamonu'da yaşanan selde kaybolan Recep'in cansız bedeni Sinop'ta bulundu! Hacda olan ailesine acı haber verildi

Kastamonu'nun Küre ilçesinde, sel sularına kapılarak kaybolan 22 yaşındaki Recep Bakırcı'nın cansız bedeni 16 gün sonra Sinop'ta bulundu. Bakırcı'nın ölüm haberi, kaybolmadan 5 gün önce hacca uğurladığı babası İhsan ve annesi Türkan Bakırcı'ya verildi. Öte yandan Bakırcı'nın cansız bedeni, ekiplerin incelemesi sonrasında otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Orman işçisi Recep Bakırcı, Batı Karadeniz'de yaşanan sel sonrası Küre ilçesine bağlı İkizciler köyünde kayboldu. 16 gün önce yaşanan selde kaybolan Bakırcı'nın cansız bedeni, günlerdir devam eden arama kurtarma çalışmaları sonucunda Sinop'ta bulundu.

Kastamonu'da selde kaybolan Recep'in cansız bedeni Sinop'ta bulundu! Hacdaki ailesi dönünce toprağa verilecek

OTOPSİ YAPILACAK

Sinop- İnceburun mevkisinde bulunan Bakırcı'nın cansız bedeni, ekiplerin incelemesi sonrasında otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderildi. AFAD'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Recep Bakırcı için başsağlığı dilenerek, "Batı Karadeniz'de yaşanan sel sonrası, ekiplerimizin 16 gündür devam eden arama çalışmaları sonucunda, Kastamonu'nun Küre ilçesinde kaybolan vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmıştır. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Kastamonu'da selde kaybolan Recep'in cansız bedeni Sinop'ta bulundu! Hacdaki ailesi dönünce toprağa verilecek

KAYBOLMADAN 5 GÜN ÖNCE AİLESİNİ HACCA UĞURLAMIŞ

Bakırcı'nın ölüm haberi, kaybolmadan 5 gün önce hacca uğurladığı babası İhsan ve annesi Türkan Bakırcı'ya da verildi. Bakırcı'nın ailesinin 17 Temmuz Pazar günü hacdan döneceği ve cenazenin 18 Temmuz Pazartesi günü İhsangazi ilçesi Yarışlar köyünde toprağa verileceği belirtildi.

Kastamonu'da selde kaybolan Recep'in cansız bedeni Sinop'ta bulundu! Hacdaki ailesi dönünce toprağa verilecek
Kastamonu'da selde kaybolan Recep'in cansız bedeni Sinop'ta bulundu! Hacdaki ailesi dönünce toprağa verilecek
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Son dakika haberleri: Selde kaybolup cansız bedeni bulunan Recep, hacdaki ailesi dönünce toprağa verilecek Son dakika haberleri: Selde kaybolup cansız bedeni bulunan Recep, hacdaki ailesi dönünce toprağa verilecek Son dakika haber | Kastamonu'da selde kaybolan Recep'in cansız bedeni, 16 gün sonra Sinop'ta bulundu Son dakika haber | Kastamonu'da selde kaybolan Recep'in cansız bedeni, 16 gün sonra Sinop'ta bulundu
Kaynak: DHA

Kastamonu, Sinop, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kastamonu'da yaşanan selde kaybolan Recep'in cansız bedeni Sinop'ta bulundu! Hacda olan ailesine acı haber verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kastamonu'da yaşanan selde kaybolan Recep'in cansız bedeni Sinop'ta bulundu! Hacda olan ailesine acı haber verildi - Son Dakika
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