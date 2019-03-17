Son Dakika Haberleri: Kastamonu'da Yaşlı Adamı Tüfekle Öldüren Zanlı Tutuklandı

Kastamonu'da Yaşlı Adamı Tüfekle Öldüren Zanlı Tutuklandı

1 saat önce

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde bir kişiyi evinde tüfekle öldürdüğü iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.

Kastamonu'da Yaşlı Adamı Tüfekle Öldüren Zanlı Tutuklandı, System.String[]
Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde bir kişiyi evinde tüfekle öldürdüğü iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.

İlçenin Yemişli köyünde 85 yaşındaki Tahir Kaya'nın tüfekle vurularak öldürülmesine ilişkin İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, adı açıklanmayan zanlı jandarma ekiplerince suç aletiyle yakalandı.

Jandarmadaki sorgusunda suçunu itiraf ettiği belirtilen zanlı, işlemlerinin ardından İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay

Yemişli köyündeki evinde yalnız yaşayan Tahir Kaya'nın komşuları, önceki gün, bir süredir haber alamadıkları komşularının evine gitmişti. Kaya'yı yatağında, tüfekle vurulmuş halde bulan komşuları, durumu jandarmaya bildirmişti.

Jandarma tarafından yapılan ilk incelemede, Kaya'nın başına isabet eden kurşunla hayatını kaybettiği belirlenmişti.

İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlatmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 09:33 Kaynak: AA

İnebolu, Kastamonu, Güncel
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