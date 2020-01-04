Kastamonu'da yaşlı kadın ve kızını bağlayan maskeli kişiler 800 liralarını çaldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kastamonu'da yaşlı kadın ve kızını bağlayan maskeli kişiler 800 liralarını çaldı - Son Dakika

Kastamonu'da yaşlı kadın ve kızını bağlayan maskeli kişiler 800 liralarını çaldı

6 saat önce

Kastamonu'da bir eve giren maskeli kişiler, yaşlı bir kadın ve kızını bağlayarak etkisiz hale getirip 800 liralarını alıp kaçtı.

Kastamonu'da yaşlı kadın ve kızını bağlayan maskeli kişiler 800 liralarını çaldı, System.String[]

Kastamonu'da bir eve giren maskeli kişiler, yaşlı bir kadın ve kızını bağlayarak etkisiz hale getirip 800 liralarını alıp kaçtı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Bük köyünde yalnız yaşayan Sevim Yüksel'e (80) ait evin arka camını kırarak içeri giren iki kişi, Yüksel ile kendisini ziyarete gelen kızını darbedip ellerini bağladı.

Yüzlerinde maske bulunan şüpheliler, evde bulunan 800 lirayı alarak kaçtı.

Bir süre sonra kendi çabalarıyla ellerindeki ipi çözen Yüksel ve kızı, durumu jandarmaya bildirdi.

Jandarma, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Sevim Yüksel, Kastamonu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 02:02 Kaynak: AA
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