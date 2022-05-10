KASTAMONU'DA YAVRU YUNUS KIYIYA VURDU - Son Dakika
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KASTAMONU'DA YAVRU YUNUS KIYIYA VURDU

10.05.2022 00:35

KASTAMONU'nun Cide ilçesinde yavru yunus balığı sahile vurdu.

KASTAMONU'nun Cide ilçesinde yavru yunus balığı sahile vurdu. Yunus balığı, balıkçılar tarafından kurtarılarak derin sulara bırakıldı.

Kastamonu'da yolunu şaşıran yavru yunus balığı sahil kıyısına vurdu. Cide ilçesinde dün öğle saatlerinde balık tutmaya giden vatandaşlar, kıyıya vuran yavru yunus balığı gördü. Limandaki yunus balığını fark eden vatandaşlar, o anları cep telefonlarıyla kaydetti. Kıyıya vuran yavru yunus, balıkçılar tarafından kurtarılarak derin sulara bırakıldı. (DHA)

KASTAMONU'DA YAVRU YUNUS KIYIYA VURDU
KASTAMONU'DA YAVRU YUNUS KIYIYA VURDU
KASTAMONU'DA YAVRU YUNUS KIYIYA VURDU
KASTAMONU'DA YAVRU YUNUS KIYIYA VURDU

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Kaynak: DHA

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