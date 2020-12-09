Kastamonu'da yayalara yol vermeyen 418 kişiye trafik cezası uygulandı - Son Dakika

Kastamonu'da yayalara yol vermeyen 418 kişiye trafik cezası uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünce 1-8 Aralık tarihleri arasında drone, radar, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve araç kameraları vasıtasıyla yaya öncelikli trafik denetimi yapıldı.
Denetimlerde, yayalara yol vermeyerek kural ihlali yapan 418 araç sürücüsüne trafik cezası uygulandı.
- Kaynak: AA
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