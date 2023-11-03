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Kastamonu'da yeni doğan bebek çöp konteynerinde bulundu, 16 yaşındaki kız gözaltına alındı - Son Dakika

Kastamonu'da yeni doğan bebek çöp konteynerinde bulundu, 16 yaşındaki kız gözaltına alındı

Son Güncelleme: 03.11.2023 18:47

Kastamonu'da, çöp konteynerinin yanında poşetin içinde bulunan yeni doğan erkek bebeğin annesi olduğu belirlenen 16 yaşındaki bir kız gözaltına alındı.

Kastamonu'da yeni doğan erkek bebeğin çöp konteynerinin yanında poşetin içinde bulunmasıyla ilgili 16 yaşındaki bir kız gözaltına alındı.

16 YAŞINDAKİ KIZ GÖZALTINA ALINDI

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çöp konteynerinin yanında bebeğin bulunmasının ardından geniş çaplı inceleme başlattı. Ekipler, yaptıkları inceleme sonucunda çocuğun annesi olduğu belirlenen 16 yaşında bir kızı gözaltına aldı. Gözaltı sayısının artabileceği öğrenildi.

BEBEĞİ POŞETİN İÇİNDE ÇÖP KONTEYNERİNİN YANINA BIRAKTI

Kuzeykent Mahallesi Karadut Sokak'ta dün vatandaşlar çöp konteynerinin yanında çöp poşetinin içinde bebek bulunduğunu görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunmuş, bebek sağlık ekibince hastaneye kaldırılmıştı.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Kastamonu, Suç, Polis, 3. Sayfa, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kastamonu'da yeni doğan bebek çöp konteynerinde bulundu, 16 yaşındaki kız gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kastamonu'da yeni doğan bebek çöp konteynerinde bulundu, 16 yaşındaki kız gözaltına alındı - Son Dakika
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