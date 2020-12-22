Kastamonu'da yeterli kar olmadığı için kayak yarışma sezonu asfaltta açıldı - Son Dakika

Kastamonu'da yeterli kar olmadığı için kayak yarışma sezonu asfaltta açıldı

22.12.2020 13:53
Kastamonu'da yeterli kar olmadığı için kayak yarışma sezonu asfaltta açıldı, System.String[]

Kastamonu'da Kayak Spor Dalı Biathlon Disiplini İl Birinciliği Yarışması, yeterli kar olmadığı için asfaltta yapıldı.

Kastamonu'da Kayak Spor Dalı Biathlon Disiplini İl Birinciliği Yarışması, yeterli kar olmadığı için asfaltta yapıldı.

Kayak Yarışma sezonu il faaliyet programında yer alan Kayak Spor Dalı Biathlon Disiplini İl Birinciliği Yarışması gerçekleştirildi.

Yarışmaya Kastamonu Akademi, Kastamonu Kayak, Kastamonu Doruk ve Kastamonu Yurdun Tepe Gençlik Spor Kulüplerinden 15 sporcu katıldı.

Kayak İl Temsilcisi Fırat Çoşkun, programın açılışında yaptığı konuşmada, kayak sezonunu açtıklarını söyledi.

Heyecanla kar yağışını beklediklerini dile getiren Çoşkun, "Yeterli kar olmadığı için yarışlarımızı tekerlekli kayaklarla yaptık. Kayak yarışma sezonunu asfalt üzerinde açmış olduk." dedi.

Son dönemde biathlon dalında önemli gelişmeler yaşandığını vurgulayan Çoşkun, "Ülkemizde gelişmekte olan biathlon branşının yaygınlaşması için Türkiye Kayak Federasyonu tarafından eylül ayında gönderilen lazer tüfekler ile aralıksız 3 aydır çalışan sporcular, yarışmalarda oldukça güzel performans gösterdi. Önümüzdeki yıllarda sporcu sayısını artırmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Yarışmada birinci olan büyük erkeklerde Ramazan Burkucu, genç erkeklerde Serhat Çelik, genç kızlarda Elanur Şepçi, yıldız kızlarda Naz Sude Kızılkaya, çocuk kızlarda Beyza Sefer ve çocuk erkeklerde Ömer Yusuf Özden'e madalyaları Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşat Asrak, İl Spor Şube Müdürü Adem Keloğlu, Fırat Çoşkun ve baş hakem Suat Hırlı tarafından verildi.

Madalya töreni sonrası katılımcılar çevre temizliği yaptı.

Kastamonu, Sporcu, Kayak, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kastamonu'da yeterli kar olmadığı için kayak yarışma sezonu asfaltta açıldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Gübretaş'a ait maden sahasında 3,5 milyon onsluk altın rezervi keşfedildi Galatasaraylı Taylan Antalyalı'yı 3 İtalyan takımı transfer etmek istiyor Kim Kardashian bin takipçisine 500 dolar gönderecek Arabada dehşet! Tartıştığı karısını 4 çocuğunun gözü önünde defalarca bıçakladı Adnan Oktar kediciklere mini etek ve dekolteyle namaz kılınabileceğini söylemiş: Milyonlarca genç kızı, kadını İslam'a kazandırdım Fenomen gelin adayı Naz Mila, reklam için iç çamaşırlarıyla video çekince takipçileri tepki gösterdi 1.5 ton bozulmuş hurmayla yakalanan şahıs, ürünleri yiyerek bozuk olmadığına inandırmaya çalıştı Kevin-Prince Boateng ile eşi Melissa Satta boşandı
Barcelona'dan ayrılması beklenen Messi çark etti: Her şey için savaşmak istiyorum Barcelona'dan ayrılması beklenen Messi çark etti: Her şey için savaşmak istiyorum         
14:39
Annesi en yakın arkadaşıyla kaçan genç: Uygunsuz fotoğraflarını, konuşmalarını gördüm Annesi en yakın arkadaşıyla kaçan genç: Uygunsuz fotoğraflarını, konuşmalarını gördüm         
14:28
MAK Danışmanlık son anket sonuçlarını paylaştı! MHP ve HDP baraj altında kalıyor MAK Danışmanlık son anket sonuçlarını paylaştı! MHP ve HDP baraj altında kalıyor         
13:56
Son dakika! Asgari ücret zammı için 3. toplantı sona erdi! İşte TÜİK'in önerdiği rakam Son dakika! Asgari ücret zammı için 3. toplantı sona erdi! İşte TÜİK'in önerdiği rakam         
13:38
Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Eylül ayından beri ülkemizde görülen tüm virüs türlerinin incelenmesi kısa sürede neticelenecek Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Eylül ayından beri ülkemizde görülen tüm virüs türlerinin incelenmesi kısa sürede neticelenecek         
13:21
Ülkeyi sarsan skandal! Kral'ın metresinin binlerce çıplak fotoğrafı ortaya çıktı Ülkeyi sarsan skandal! Kral'ın metresinin binlerce çıplak fotoğrafı ortaya çıktı         
11:43
Önce tavuğun boğazını kesti, sonra ateşe attı: Sizin için cinler alemine adak adadım Önce tavuğun boğazını kesti, sonra ateşe attı: Sizin için cinler alemine adak adadım         
11:30
Almanya, Türkiye'ye silah ambargosu uygulanmasına karşı Almanya, Türkiye'ye silah ambargosu uygulanmasına karşı         
11:04
"Kiralarımla geçiniyorum" diyen Mehmet Ali Erbil evliliğe yeşil ışık yaktı         
10:50
Aşk meyvesi olarak bilinen çarkıfelekten günde 1 tane yiyen akşama kadar sinirlenmiyor Aşk meyvesi olarak bilinen çarkıfelekten günde 1 tane yiyen akşama kadar sinirlenmiyor         
10:41
Sıfır aldığı aynı marka 2 otomobil evinin önünde kendiliğinden yandı Sıfır aldığı aynı marka 2 otomobil evinin önünde kendiliğinden yandı         
10:24
Kapısını çalan şahıs tarafından defalarca bıçaklanan genç yaşamını yitirdi Kapısını çalan şahıs tarafından defalarca bıçaklanan genç yaşamını yitirdi         
10:17
Sosyal medyada viral oldu! Balkonda Sosyal medyada viral oldu! Balkonda "Canım sıkılıyor" diye bağıran vatandaşa komşudan beklenmedik cevap         
10:03
Şarkıcı Nez, ölüm mesajları atan takıntılı hayranından şikayetçi oldu Şarkıcı Nez, ölüm mesajları atan takıntılı hayranından şikayetçi oldu         
09:55
'Koronavirüs salgınında olmanız gereken ülkeler listesi'nde Türkiye 15 sıra geriledi 'Koronavirüs salgınında olmanız gereken ülkeler listesi'nde Türkiye 15 sıra geriledi         
09:42
Adana'da fıkra gibi olay! Gömmeden önce öptüler, cenazedeki herkes korona oldu Adana'da fıkra gibi olay! Gömmeden önce öptüler, cenazedeki herkes korona oldu         
09:30
Meteoroloji'den 6 il için kar yağışı uyarısı Meteoroloji'den 6 il için kar yağışı uyarısı         
17:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2020 14:44:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kastamonu'da yeterli kar olmadığı için kayak yarışma sezonu asfaltta açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei