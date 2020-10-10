Yıldırım düşmesi sonucu 2 katlı ev zarar gördü - Son Dakika

Yıldırım düşmesi sonucu 2 katlı ev zarar gördü

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangında 2 katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangında 2 katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi. İlçeye bağlı İlişi köyü Hacıhasan Mahallesi'nde yıldırım isabet eden evde yangın çıktı. İhbar üzerine gelen Bozkurt Belediyesi itfaiye ekibi ile Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazöz ve yangın söndürme personeli, yangına müdahale etti. Çevredeki binalara sıçramadan yaklaşık 4 saatte söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında evde kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

Son Dakika

Dört kişilik bir ailenin açlık ve yoksulluk sınırı "Asgari ücretlinin vay haline" dedirtiyor

Çocukların cinsel içerikli görüntülerini paylaşan kişilere operasyon: 22 şüpheli yakalandı

Kılıçdaroğlu, "Erdoğan para için eğiliyor" sözlerine açıklık getirdi: Öyle bir ruh hali var

64 yaşındaki kadın, el çabukluğu ile 5 altın bilezik çaldı

Sahada kazanan Azerbaycan masada mı kaybetti? Ateşkes metninde Türkiye yok

Ankara'da iki tren çarpıştı: 2 ölü

Senetlerde yazı mı rakam mı geçerli? Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren karar

Galatasaray'la Ümit Milli Takım arasındaki hazırlık maçında Marcao rakibine tokat attı