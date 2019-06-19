Kastamonu'da yıldırım isabet eden 14 hayvan telef oldu
40 dakika önce
Kastamonu'nun Araç ilçesinde arazide otlayan 14 küçükbaş hayvan, yıldırımın çarpması sonucu telef oldu.
Kastamonu
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 12:13 Kaynak: İHA
'nun Araç
ilçesinde arazide otlayan 14 küçükbaş hayvan, yıldırımın çarpması sonucu telef oldu.
Edinilen bilgiye göre, Araç ilçesine bağlı Gökçeçat köyünde ikamet eden çoban Kamil Kayabaşı
, küçükbaş hayvanlarını otlamaları için ağıldan çıkararak araziye götürdü. Arazide otladıkları sırada 14 koyun ve keçi, yıldırım isabet etmesi sonucu telef oldu. - KASTAMONU
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