Son Dakika Haberleri: Kastamonu'da yıldırım isabet eden 14 hayvan telef oldu
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Kastamonu'da yıldırım isabet eden 14 hayvan telef oldu

40 dakika önce

Kastamonu'nun Araç ilçesinde arazide otlayan 14 küçükbaş hayvan, yıldırımın çarpması sonucu telef oldu.

Kastamonu'da yıldırım isabet eden 14 hayvan telef oldu, System.String[]
Kastamonu'nun Araç ilçesinde arazide otlayan 14 küçükbaş hayvan, yıldırımın çarpması sonucu telef oldu.

Edinilen bilgiye göre, Araç ilçesine bağlı Gökçeçat köyünde ikamet eden çoban Kamil Kayabaşı, küçükbaş hayvanlarını otlamaları için ağıldan çıkararak araziye götürdü. Arazide otladıkları sırada 14 koyun ve keçi, yıldırım isabet etmesi sonucu telef oldu. - KASTAMONU
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 12:13 Kaynak: İHA
Kayabaşı, Araç, Kastamonu, 3. Sayfa
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