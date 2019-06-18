Son Dakika Haberleri: Kastamonu'da yıldırım isabet eden koyun ve keçiler öldü
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Kastamonu'da yıldırım isabet eden koyun ve keçiler öldü

1 saat önce

KASTAMONU'da, açık arazide otlayan 14 koyun ve keçi, yıldırım isabet emesi sonucu öldü.

Kastamonu'da yıldırım isabet eden koyun ve keçiler öldü, System.String[]
KASTAMONU'da, açık arazide otlayan 14 koyun ve keçi, yıldırım isabet emesi sonucu öldü.
Olay, akşam saatlerinde Araç ilçesine bağlı Gökçeçat köyünde meydana geldi. Köy sakinlerinden çoban Kamil Kayabaşı, küçükbaş hayvanlarını otlamaları için ağıldan çıkardı. Açık arazide otlayan koyun ve keçilerin üzerine yıldırım isabet etti. Hayvanların 14'ü öldü.


- Kastamonu
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 11:41 Kaynak: DHA
Araç, Kastamonu, Güncel
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