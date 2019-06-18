Kastamonu'da yıldırım isabet eden koyun ve keçiler öldü
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KASTAMONU'da, açık arazide otlayan 14 koyun ve keçi, yıldırım isabet emesi sonucu öldü.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 11:41 Kaynak: DHA
KASTAMONU'da, açık arazide otlayan 14 koyun ve keçi, yıldırım isabet emesi sonucu öldü.
Olay, akşam saatlerinde Araç
ilçesine bağlı Gökçeçat köyünde meydana geldi. Köy sakinlerinden çoban Kamil Kayabaşı
, küçükbaş hayvanlarını otlamaları için ağıldan çıkardı. Açık arazide otlayan koyun ve keçilerin üzerine yıldırım isabet etti. Hayvanların 14'ü öldü.
- Kastamonu
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