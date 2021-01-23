Kastamonu'da yıllardır atıl kalan tarlalar yaban hayvanları için ekildi - Son Dakika

Kastamonu'da yıllardır atıl kalan tarlalar yaban hayvanları için ekildi

23.01.2021 11:13
Kastamonu'da yıllardır atıl kalan tarlalar yaban hayvanları için ekildi, System.String[]

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde yaklaşık 50 yıl atıl durumda kalan tarlalar, yaban hayvanları için yeniden ekilmeye başlandı.

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde yaklaşık 50 yıl atıl durumda kalan tarlalar, yaban hayvanları için yeniden ekilmeye başlandı.

İlçeye bağlı Kızılcakaya köyü sakinlerinin büyük bölümünün şehre göç etmesi sonucu köydeki arazilerin önemli kısmı uzun yıllar boş kaldı.

Yeni tip koronaviris (Kovid-19) salgınının da etkisiyle dönenlerin artmasıyla vatandaşlar, köydeki arazileri nasıl değerlendirebileceklerini düşünmeye başladı.

Arazileri yaban hayvanlarının faydalanması amacıyla ekmeye karar veren köy sakinleri, Zeki Yıldız'ın önderliğinde tarlalarına mısır ve buğday ekti.

Köylüler tarafından hayvanlar için ekilen tarlaların yanına, "Burası ormanda yaşayan canlılar için ekilmiş olup avlanma yasaktır. Allah'ın yarattığı canlıların yaşayabilmesi, doğadaki dengenin korunması, sabahları kuş sesiyle uyanabilmemiz için köylerimizde birer tarlaya buğday ekmeye var mısınız" yazılı afişler asıldı.

Zeki Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, genç yaşta çalışmak amacıyla köyünden İstanbul'a göç ettiğini söyledi.

Emekli olduktan sonra köyüne döndüğünü belirten Yıldız, "İstanbul'da 20 yıl muhtarlık yaptıktan sonra dönüş yaptım. Çocukluğumuzda kara sabanla ekilen yerler yaklaşık 50 yıldır ekilmiyordu. Çocukluğumuzda köylerde ekim yapıldığı zaman kuşlar ve yabani hayvanlar boldu." dedi.

Kuş seslerine hasret kaldıklarını dile getiren Yıldız, "Kurtlar kuşlar faydalansın, yaban hayatı canlansın diye tekrar ekim yapmaya karar verdik. Yaklaşık 12 dönüm araziye buğday ektik. Bu ürünleri hasat etmeyeceğiz. Buğdaylar yetişecek, bundan kuşlar, karıncalar, yaban hayvanları faydalanacak." ifadesini kullandı.

Çalışmalarına köyde yaşayanların yanı sıra İstanbul'da bulunan hemşehrilerinin de destek verdiğini anlatan Yıldız, "Arazileri ekmeye bundan sonraki yıllarda da devam edeceğiz. Projemizi duyup arayanlar, tarlasını ekmemizi isteyenler oluyor. İstanbul Çatalzeytinliler Derneği de önümüzdeki yıl projemize destek vereceğini söyledi." diye konuştu.

"Bu projeyle köylerimiz şenlenecek"

Köy muhtarı Turan Çetinkaya ise Yıldız'ın projesine mutlulukla destek verdiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Köylerde gerçekten kuş sesi yok. Yerlerimizi ekelim, ekin almayalım ama kuşlar, yaban hayvanları bundan yararlansın. Buğday, mısır ekmezsek ne böcek ne de kuşlar olur. Bu projeyle köylerimiz şenlenecek. Sabah camı açtığımızda kuş sesiyle uyanmak dünyaya bedel. Buraya gelemeyen, ekemeyecek olanların haber göndermesi yeter. Biz her işini hallederiz."

Tarlasına buğday ekenlerden Ramazan Çetinkaya da salgın sürecinde köyde yaşadığını dile getirerek, "Zeki bey ve muhtar önderliğinde kampanya başlatılmış. 10 dönüm arazim vardı, 3 dönümüne buğday ektim, köy sakinleri de destek verdi. Yıllardır bu memlekette topraklar işlenmedi. Bu sayede topraklarımız da havalanacak. Bundan börtü böcek, kuşlar, hayvanlar yararlanacak." dedi.

Ali Çetinkaya ise mümkün olduğunca arazilerin boş bırakılmaması çağrısında bulunarak, kampanyaya sahip çıktıklarını söyledi.

Hayriye Çetinkaya da 2 yıl önce köye yerleştiğini anlatarak, "Hayvanları seviyordum. 'Tarlalarımızı ekelim, kuşlarımız faydalansın, her yer daha güzel olsun' diye yola çıktık. İnşallah kuş sesleriyle uyanacağız." diye konuştu.

Çatalzeytin, Kastamonu, İstanbul, Buğday, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kastamonu'da yıllardır atıl kalan tarlalar yaban hayvanları için ekildi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Suudi Arabistan'da yaşayan fenomen Fouz Al-Otaibi, eşiyle küvet videosunu paylaşınca tepki çekti İstifa ettiği iddia edilen AK Partili Belediye Başkanı Rasim Arı'dan manidar paylaşım Sadakatsiz'in 15. bölüm fragmanı yayınlandı! Ali'nin hamlesi Asya'yı yıkıyor Koronavirüs aşısı yaptıran Melih Gökçek ve eşi, sosyal medyada topa tutuldu Survivor 2021'in 11. bölüm fragmanı yayınlandı! Çağrı öfkeden sinir krizi geçiriyor Sokak ortasındaki tartışma cinayetle sonuçlandı! Tabancayla vurup, kaçtı Polisten kaçarken kaza yaptı, araçta sıkışan kız arkadaşını arkasına bile bakmadan bırakıp kaçtı İsmi ve senaristi değişen Babam Çok Değişti dizisi final yapma kararı aldı
Vatandaşlar, temizlik görevlisinin yüzüne asit fırlatan adamı bayıltana kadar dövdü Vatandaşlar, temizlik görevlisinin yüzüne asit fırlatan adamı bayıltana kadar dövdü         
10:47
Organik ürün satan vatandaşları dolandıran şebeke eş zamanlı operasyonla çökertildi Organik ürün satan vatandaşları dolandıran şebeke eş zamanlı operasyonla çökertildi         
10:35
Ergenekon davası sanığı sokak ortasında çıkan silahlı kavgada öldürüldü! O anlar kamerada Ergenekon davası sanığı sokak ortasında çıkan silahlı kavgada öldürüldü! O anlar kamerada         
10:22
Öldürücü soğukların hüküm sürdüğü topraklarda ısınmak isteyen fare köpeğin boynunda dondu Öldürücü soğukların hüküm sürdüğü topraklarda ısınmak isteyen fare köpeğin boynunda dondu         
09:43
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Sömestir tatilinde hareketlilik olursa yeni bir dalga gelebilir Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Sömestir tatilinde hareketlilik olursa yeni bir dalga gelebilir         
09:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 9 bakanlıktaki atama kararları Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 9 bakanlıktaki atama kararları Resmi Gazete'de         
06:45
Belediye başkanının kısıtlamaları hiçe sayan doğum günü kutlaması olay oldu! Alkolü fazla kaçırınca develeri öptüler Belediye başkanının kısıtlamaları hiçe sayan doğum günü kutlaması olay oldu! Alkolü fazla kaçırınca develeri öptüler         
02:20
MAK Danışmanlık'tan çarpıcı analiz: 18 yıllık AK Parti iktidarında muhalefetin topyekün sahaya indiğini ilk kez görüyoruz MAK Danışmanlık'tan çarpıcı analiz: 18 yıllık AK Parti iktidarında muhalefetin topyekün sahaya indiğini ilk kez görüyoruz         
00:21
Ronaldo'yu reddeden Türk model Cansu Taşkın: O konu benim için kapandı Ronaldo'yu reddeden Türk model Cansu Taşkın: O konu benim için kapandı         
20:45
İngiltere Başbakanı Johnson: Yeni mutasyon öncekinden daha öldürücü İngiltere Başbakanı Johnson: Yeni mutasyon öncekinden daha öldürücü         
20:40
Hastalığı yüzünden zor günler geçiriyor! İşte Neslihan Atagül'ün son hali Hastalığı yüzünden zor günler geçiriyor! İşte Neslihan Atagül'ün son hali         
19:21
Babasının 2 tır şoförüyle tartıştığını gören çocuk, torpidodan aldığı silahla dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı Babasının 2 tır şoförüyle tartıştığını gören çocuk, torpidodan aldığı silahla dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı         
17:55
Evlere gündeliğe giden kadın, iç çamaşırlarını satışa çıkardı hayatı değişti Evlere gündeliğe giden kadın, iç çamaşırlarını satışa çıkardı hayatı değişti         
17:24
Genç kadına saatlerce tecavüz eden sanık iş yerinin önünde darbedildi Genç kadına saatlerce tecavüz eden sanık iş yerinin önünde darbedildi         
15:46
Bu halinden eser kalmadı! Survivor'ın asi kızı Sabriye değişimiyle şaşırttı Bu halinden eser kalmadı! Survivor'ın asi kızı Sabriye değişimiyle şaşırttı         
14:43
Kan donduran çifte cinayetin ardından yasak aşk çıktı Kan donduran çifte cinayetin ardından yasak aşk çıktı         
14:01
Günlerdir Müge Anlı'da aranan katil kendisi çıktı, cinayeti canlı yayında itiraf etti Günlerdir Müge Anlı'da aranan katil kendisi çıktı, cinayeti canlı yayında itiraf etti         
12:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2021 11:38:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kastamonu'da yıllardır atıl kalan tarlalar yaban hayvanları için ekildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei