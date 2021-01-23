Kastamonu'da yıllardır atıl kalan tarlalar yaban hayvanları için ekildi - Son Dakika

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde yaklaşık 50 yıl atıl durumda kalan tarlalar, yaban hayvanları için yeniden ekilmeye başlandı.

İlçeye bağlı Kızılcakaya köyü sakinlerinin büyük bölümünün şehre göç etmesi sonucu köydeki arazilerin önemli kısmı uzun yıllar boş kaldı.

Yeni tip koronaviris (Kovid-19) salgınının da etkisiyle dönenlerin artmasıyla vatandaşlar, köydeki arazileri nasıl değerlendirebileceklerini düşünmeye başladı.

Arazileri yaban hayvanlarının faydalanması amacıyla ekmeye karar veren köy sakinleri, Zeki Yıldız'ın önderliğinde tarlalarına mısır ve buğday ekti.

Köylüler tarafından hayvanlar için ekilen tarlaların yanına, "Burası ormanda yaşayan canlılar için ekilmiş olup avlanma yasaktır. Allah'ın yarattığı canlıların yaşayabilmesi, doğadaki dengenin korunması, sabahları kuş sesiyle uyanabilmemiz için köylerimizde birer tarlaya buğday ekmeye var mısınız" yazılı afişler asıldı.

Zeki Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, genç yaşta çalışmak amacıyla köyünden İstanbul'a göç ettiğini söyledi.

Emekli olduktan sonra köyüne döndüğünü belirten Yıldız, "İstanbul'da 20 yıl muhtarlık yaptıktan sonra dönüş yaptım. Çocukluğumuzda kara sabanla ekilen yerler yaklaşık 50 yıldır ekilmiyordu. Çocukluğumuzda köylerde ekim yapıldığı zaman kuşlar ve yabani hayvanlar boldu." dedi.

Kuş seslerine hasret kaldıklarını dile getiren Yıldız, "Kurtlar kuşlar faydalansın, yaban hayatı canlansın diye tekrar ekim yapmaya karar verdik. Yaklaşık 12 dönüm araziye buğday ektik. Bu ürünleri hasat etmeyeceğiz. Buğdaylar yetişecek, bundan kuşlar, karıncalar, yaban hayvanları faydalanacak." ifadesini kullandı.

Çalışmalarına köyde yaşayanların yanı sıra İstanbul'da bulunan hemşehrilerinin de destek verdiğini anlatan Yıldız, "Arazileri ekmeye bundan sonraki yıllarda da devam edeceğiz. Projemizi duyup arayanlar, tarlasını ekmemizi isteyenler oluyor. İstanbul Çatalzeytinliler Derneği de önümüzdeki yıl projemize destek vereceğini söyledi." diye konuştu.

"Bu projeyle köylerimiz şenlenecek"

Köy muhtarı Turan Çetinkaya ise Yıldız'ın projesine mutlulukla destek verdiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Köylerde gerçekten kuş sesi yok. Yerlerimizi ekelim, ekin almayalım ama kuşlar, yaban hayvanları bundan yararlansın. Buğday, mısır ekmezsek ne böcek ne de kuşlar olur. Bu projeyle köylerimiz şenlenecek. Sabah camı açtığımızda kuş sesiyle uyanmak dünyaya bedel. Buraya gelemeyen, ekemeyecek olanların haber göndermesi yeter. Biz her işini hallederiz."

Tarlasına buğday ekenlerden Ramazan Çetinkaya da salgın sürecinde köyde yaşadığını dile getirerek, "Zeki bey ve muhtar önderliğinde kampanya başlatılmış. 10 dönüm arazim vardı, 3 dönümüne buğday ektim, köy sakinleri de destek verdi. Yıllardır bu memlekette topraklar işlenmedi. Bu sayede topraklarımız da havalanacak. Bundan börtü böcek, kuşlar, hayvanlar yararlanacak." dedi.

Ali Çetinkaya ise mümkün olduğunca arazilerin boş bırakılmaması çağrısında bulunarak, kampanyaya sahip çıktıklarını söyledi.

Hayriye Çetinkaya da 2 yıl önce köye yerleştiğini anlatarak, "Hayvanları seviyordum. 'Tarlalarımızı ekelim, kuşlarımız faydalansın, her yer daha güzel olsun' diye yola çıktık. İnşallah kuş sesleriyle uyanacağız." diye konuştu.