Kastamonu'da yoğun kar ve fırtına nedeniyle 5 ilçede elektrik kesintisi yaşanıyor - Son Dakika

Kastamonu'da yoğun kar ve fırtına nedeniyle 5 ilçede elektrik kesintisi yaşanıyor

18.02.2021 10:21
Kastamonu'da yoğun kar ve fırtına nedeniyle 5 ilçede elektrik kesintisi yaşanıyor, System.String[]

Kastamonu'da fırtına ve yoğun kar nedeniyle 5 ilçede 69 yüksek ve alçak gerilim direği kullanılamaz hale geldi.

Kastamonu'da fırtına ve yoğun kar nedeniyle 5 ilçede 69 yüksek ve alçak gerilim direği kullanılamaz hale geldi.

Kastamonu İl Özel İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar ve özellikle kıyı ilçelerinde şiddetli esen rüzgarın da etkisiyle kopan elektrik telleri ve yıkılan direklerin verdiği hasarın bir an önce giderilmesi amacıyla Vali Avni Çakır'ın talimatıyla İl Özel İdare Genel Sekreterliğinde, Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan'ın koordinesinde Acil Durum Toplantısı yapıldığı belirtildi.

Fırtına ve yoğun kar nedeniyle Cide ilçesinde 26 yüksek gerilim ile 30 alçak gerilim direğinin tahrip olduğunun belirtildiği açıklamada, İnebolu, Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerinde ise 9 yüksek gerilim ve 4 alçak gerilim direğinin kullanılamaz hale geldiği bildirildi.

Başkent Elektrik yetkililerinin zarar tespitini gerçekleştirdiğinin aktarıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Şu anda Cide'de 90, İnebolu, Bozkurt, Abana ve Çatalzeytin'de 108 olmak üzere alanda toplam 198 personel, elektrik iletiminin sağlanması amacıyla çalışmaktadırlar. Bugün itibariyle ilçe merkezlerine elektrik düzenli olarak verilmeye başlanmıştır. Bu ilçelerimizin 174 köy, 168 trafo ünitelerinde ise çalışmalar aralıksız devam etmekte olup en kısa sürede sorunun giderileceği tarafımıza ifade edilmiştir."

Yol açma çalışmalarında da yoğun çaba sarf edildiğine vurgu yapılan açıklamada, şunlara yer verildi:

"Özel İdaremize ait 41 greyder, 23 yükleyici, 20 kanal kazıcı-yükleyici, 9 dozer, 4 rotatif, 21 kar bıçaklı kamyon, 3 treyler, 2 akaryakıt tankeri ile toplamda 123 aracı, 19 ilçemiz ve merkezde faal olarak çalışmaktadır. Bunun yanı sıra Orman Bölge Müdürlüğümüze ait 16 adet greyder, Karayolları Bölge Müdürlüğümüz 16 kamyon, 8 greyder, iki rotatif ile DSi Bölge Müdürlüğümüz de yine kendine ait iş makinaları ile çalışmalarımıza ciddi katkılar vermektedir. Sahada tam bir koordine halinde çalışmalarını sürdüren ekiplerimizin en kısa sürede yaşanan ulaşım ve elektrik dağıtım sorunlarını görüşen acil durum yönetimimiz gerekli kararları almıştır."

Kastamonu, Fırtına, 112, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kastamonu'da yoğun kar ve fırtına nedeniyle 5 ilçede elektrik kesintisi yaşanıyor - Son Dakika


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