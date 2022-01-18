KASTAMONU - Yoğun kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika

Kastamonu'da etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.
Kentte öğle saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini giderek artırdı. Cadde ve sokaklar beyaza bürünürken, araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekiyor.
Belediye ekipleri de kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.
Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünce dün Kastamonu ve Sinop için yoğun kar yağışı uyarısı yapılmış, kar kalınlığının 20 santimetrenin üzerine çıkabileceğini bildirilmişti.
Kaynak: AA
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