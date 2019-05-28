Son Dakika Haberleri: Kastamonu'da yol kenarında bıçaklanmış erkek cesedi bulundu
Son Dakika Yaşam Haber

Kastamonu'da yol kenarında bıçaklanmış erkek cesedi bulundu

1 saat önce

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine bağlı Çanşa Köyü yakınlarında bıçaklanmış halde yol kenarına bırakılmış erkek cesedi bulundu.

Kastamonu'da yol kenarında bıçaklanmış erkek cesedi bulundu, System.String[]

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine bağlı Çanşa köyü yakınlarında erkek cesedi bulundu.

Köylülerin, jandarmaya haber verdikleri olay sonrasında bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edilen cesedin İsa Kapucu'ya ait olduğu öğrenildi. Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak yol kenarına bırakılan İsa Kapucu'nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayın nasıl ve kimler tarafından gerçekleştirildiği henüz belirlenemezken jandarma ekiplerinin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 12:44 Kaynak: İHA
Taşköprü, Kastamonu, Yaşam
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Survivor'ın Elenen Yarışmacısı Melisa'dan Hikmet ve Bora İtirafı Kayıp kadın, 25 yıl önce karnındaki bebeğiyle öldürülmüş Japonya'da Öğrencilere Yapılan Bıçaklı Saldırıda Bir Öğrenci Hayatını Kaybetti Ecrin Bebeğin Ölüm Haberini Alan Demet Akalın İdam İstedi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.5.2019 14:38:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kastamonu'da yol kenarında bıçaklanmış erkek cesedi bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]