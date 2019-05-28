Kastamonu'da yol kenarında bıçaklanmış erkek cesedi bulundu
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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine bağlı Çanşa Köyü yakınlarında bıçaklanmış halde yol kenarına bırakılmış erkek cesedi bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 12:44 Kaynak: İHA
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine bağlı Çanşa köyü yakınlarında erkek cesedi bulundu.
Köylülerin, jandarmaya haber verdikleri olay sonrasında bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edilen cesedin İsa Kapucu'ya ait olduğu öğrenildi. Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak yol kenarına bırakılan İsa Kapucu'nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Olayın nasıl ve kimler tarafından gerçekleştirildiği henüz belirlenemezken jandarma ekiplerinin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
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