Kastamonu'da yol kenarında görülen ayı cep telefonuyla görüntülendi - Son Dakika

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde esnaflık yapan bir kişi, yol kenarında gördüğü boz ayıyı cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Esnaf Aydın Gündoğdu, AA muhabirine, aracıyla seyrederken ayıyı gördüğünü, bunun üzerine durup çekim yaptığını söyledi.

Ayıya seslenmesine rağmen kaçmayıp yol kenarında yiyecek aramaya devam ettiğini dile getiren Gündoğdu, "İşim gereği sık sık ilçe köyleri ile Ilıca Şelalesi, Valla ve Horma Kanyonu gibi turistik mekanlara yolculuk yapıyorum. Eskiden yabani hayvanları ancak gece yolculuklarında görürdük. Şimdi ise gündüz vakti yol boylarında görüyoruz. Tahminimce yol kenarlarına atılan yiyeceklere alışmışlar. Sık sık araç ve insan gördüklerinden kaçmıyorlar." ifadelerini kullandı.