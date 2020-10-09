Kastamonu'da yol kontrolü sırasında tespit edilen 3 kişi Kovid-19 kapsamında izolasyona alındı - Son Dakika

Kastamonu'da yol kontrolü sırasında tespit edilen 3 kişi Kovid-19 kapsamında izolasyona alındı
09.10.2020 15:47
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yol kontrolü sırasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karantina kurallarına uymadıkları tespit edilen 3 kişi, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurduna yerleştirildi.
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yol kontrolü sırasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karantina kurallarına uymadıkları tespit edilen 3 kişi, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurduna yerleştirildi.
Tokat'tan İstanbul'a giden bir otomobil, D-100 kara yolunun Tosya ilçesi yakınlarında yol kontrolü sırasında polis noktasında durduruldu.
Kovid-19 nedeniyle ikametlerinde karantinada olması gereken 3 kişinin izolasyon kurallarını ihlal ettiği tespit edildi.
Otomobildeki 3 kişi il merkezindeki KYK yurduna yerleştirildi.
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