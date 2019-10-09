Kastamonu'da yola düşen kaya çarpan aracın sürücüsü yaralandı
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Kastamonu Çatalzeytin-Abana karayolunda yola düşen kaya parçasına çarpan aracın sürücüsü yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 09:45 Kaynak: İHA
Kastamonu Çatalzeytin- Abana karayolunda yola düşen kaya parçasına çarpan aracın sürücüsü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre aşırı yağış sebebiyle akşam saatlerinde Çatalzeytin-Abana karayolunun Şekerçeşme mevkiinde yola kaya düştü. O sırada yolda seyir halinde olan 34 NY 9591 plakalı hafif ticari araç ise duramayarak kayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan sürücü, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. - KASTAMONU
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