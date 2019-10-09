Son Dakika Haberleri: Kastamonu'da yola düşen kaya çarpan aracın sürücüsü yaralandı
Son Dakika 3. Sayfa Kastamonu'da yola düşen kaya çarpan aracın sürücüsü yaralandı

Kastamonu'da yola düşen kaya çarpan aracın sürücüsü yaralandı

1 saat önce

Kastamonu Çatalzeytin-Abana karayolunda yola düşen kaya parçasına çarpan aracın sürücüsü yaralandı.

Kastamonu'da yola düşen kaya çarpan aracın sürücüsü yaralandı, System.String[]

Kastamonu Çatalzeytin- Abana karayolunda yola düşen kaya parçasına çarpan aracın sürücüsü yaralandı.


Edinilen bilgiye göre aşırı yağış sebebiyle akşam saatlerinde Çatalzeytin-Abana karayolunun Şekerçeşme mevkiinde yola kaya düştü. O sırada yolda seyir halinde olan 34 NY 9591 plakalı hafif ticari araç ise duramayarak kayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan sürücü, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. - KASTAMONU

Çatalzeytin, Kastamonu, Abana, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 09:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Emine Bulut davası için takipçi olmaya bir avuç insan gitti
Canını hiçe saydı, iş yerine sığınan kadını Emine Bulut gibi olmasın diye ölümden kurtardı Fotoğraf stüdyosu sahibi, kıyafetlerini değiştiren kadınların görüntülerini gizli kamerayla kaydetti, serbest bırakıldı Doktor ile hasta yakını arasında "Senin karın tam bir edepsiz" tartışması

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2019 11:27:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kastamonu'da yola düşen kaya çarpan aracın sürücüsü yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]