Kastamonu'da yola düşen kaya çarpan aracın sürücüsü yaralandı

Kastamonu Çatalzeytin-Abana karayolunda yola düşen kaya parçasına çarpan aracın sürücüsü yaralandı.

Kastamonu Çatalzeytin- Abana karayolunda yola düşen kaya parçasına çarpan aracın sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre aşırı yağış sebebiyle akşam saatlerinde Çatalzeytin-Abana karayolunun Şekerçeşme mevkiinde yola kaya düştü. O sırada yolda seyir halinde olan 34 NY 9591 plakalı hafif ticari araç ise duramayarak kayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan sürücü, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. - KASTAMONU

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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