Kastamonu'da yolcu otobüsü devrildi: 13 yaralı (2) - Son Dakika

İstanbul 'dan İnebolu 'ya giden sürücüsü henüz öğrenilemeyen 41 EF 169 plakalı yolcu otobüsü, Kastamonu-İnebolu kara yolu Tünel mevkisinde devrildi.

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