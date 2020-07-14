Kastamonu'da yolcu otobüsü devrildi: 13 yaralı (2) - Son Dakika

Kastamonu'da yolcu otobüsü devrildi: 13 yaralı (2)
Kastamonu'nun Küre ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı.
Kastamonu'nun Küre ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı.
İstanbul'dan İnebolu'ya giden sürücüsü henüz öğrenilemeyen 41 EF 169 plakalı yolcu otobüsü, Kastamonu-İnebolu kara yolu Tünel mevkisinde devrildi.
Kazada yaralanan 13 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 09:55 Kaynak: AA
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